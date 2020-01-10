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В Кемерово экс-чиновника осудили за оплату турпутевок из областного фонда

Экс-председатель комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области осужден за мошенничество, сообщает региональное следственное управление СК.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК (покушение на мошенничество) и ч. 1 ст. 159 УК (мошенничество). Экс-председателю комитета назначили наказание в виде 250 часов обязательных работ.

По данным следователей, он курировал деятельность одного из кемеровских областных благотворительных общественных фондов. Следствие и суд установили, что он в апреле 2018 года ввел в заблуждение президента фонда, запросив определенные суммы якобы на санаторно-курортное лечение. Однако затем эти средства направлялись на оплату путевок его родителям. Таким образом были приобретены путевки в Крым, Вьетнам и Турцию.

По данным местного портала «Тайга.инфо», речь идет об Александре Решетове, который занимал должность главы комитета по управлению государственным имуществом до лета 2019 года. Он подтвердил изданию, что ему дали 250 часов обязательных работ.

Как отмечает издание, ранее Решетова обвиняли по более тяжкой статье — ч. 3 ст. 159 УК (хищение путем обмана с использованием служебного положения в крупном размере). Следствие оценило ущерб от его действий по получению путевок через фонд «Милосердие» в 500 тыс. руб. Однако в ходе разбирательства суд освободил чиновника от ответственности по двум эпизодам за истечением сроков давности.

Теги: Кузбасс, мошенничество, суд
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