Шэрон Стоун сравнила Путина и Трампа

Американская актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ поделилась своим мнением относительно деятельности президентов России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

По мнению актрисы, Путин является «по-своему сильным лидером своей страны».

«Я не хочу, чтобы он (Путин — ред.) управлял моей страной, но я не против того, как он управляет своей страной. Я просто хочу, чтобы он держался подальше от моего президента. И я хочу, чтобы мой глава государства не вел дела с другим главами, желающими захватить другие страны или мою... Трамп и Путин очень разные», — сказала актриса.

Стоун считает, что Путин управляет страной, руководствуясь ее интересами, тогда как Трамп является «хвастуном», не уважающим свой пост. Актриса также усомнилась в том, что на президентских выборах 2020 года Трамп будет переизбран на второй срок.

В июле 2018 года актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер по итогам совместной конференции Путина с Трампом после встречи в Хельсинки сравнил американского лидера с «маленькой макарониной».