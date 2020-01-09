В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери

В Омске 15-летнюю школьницу и ее 18-летнего друга задержали по подозрению в убийстве матери девушки. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Омской области.

По данным следствия, в ночь с 30 на 31 декабря между девушкой и ее матерью произошел конфликт, в результате которого дочь нанесла женщине несколько ударов молотком и ножом по голове и телу, а ее друг ударил пострадавшую ножом. Женщина смогла позвонить подруге, которая вызвала скорую помощь, но позднее умерла в больнице.

Следователи завели дело по ст. 105 УК (убийство). Подозреваемых задержали и позднее арестовали.

Следователи также опубликовали видео следственных действий в квартире, где произошел конфликт. На записи молодой человек рассказывает о произошедшем.