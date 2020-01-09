Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 61,23 (-0,67) Quote, 12:33
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 68,06 (-1,32) Quote, 12:33
Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:46 Кофе — вторая нефть: как кофейни и ретейл борются за потребителя Pro, 18:35 ЦСКА объявил о переходе лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии Спорт, 18:33 Запрет на продажу непрофильных активов не затронул крупные госкомпании Экономика, 18:29 Минобороны показало видео стрельб у берегов Крыма с участием Путина Политика, 18:27 Иранский генерал заявил о готовности выпустить по базам США сотни ракет Политика, 18:23 Путин заявил о необходимости укрепить статус России как морской державы Политика, 18:19 В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери Общество, 18:19 Почему «Мечел» подорожал более чем на 65% Бизнес, 18:18 В Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа Общество, 18:12 Новогоднее обращение Путина посмотрела почти половина россиян Политика, 18:10 Лукашенко объяснил сложность переговоров с Путиным по нефти Политика, 18:01 На Украине завели уголовное дело против главы Службы безопасности Политика, 17:57 Американские рынки открыли торги ростом: будут ли новые рекорды Quote, 17:54
Общество ,  
0 
В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери

В Омске 15-летнюю школьницу и ее 18-летнего друга задержали по подозрению в убийстве матери девушки. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Омской области.

По данным следствия, в ночь с 30 на 31 декабря между девушкой и ее матерью произошел конфликт, в результате которого дочь нанесла женщине несколько ударов молотком и ножом по голове и телу, а ее друг ударил пострадавшую ножом. Женщина смогла позвонить подруге, которая вызвала скорую помощь, но позднее умерла в больнице.

Следователи завели дело по ст. 105 УК (убийство). Подозреваемых задержали и позднее арестовали.

Следователи также опубликовали видео следственных действий в квартире, где произошел конфликт. На записи молодой человек рассказывает о произошедшем.

Видео: Следственный комитет РФ

По его словам, он спал на диване, когда мать девушки за уши стащила его и начала кричать, а потом пошла на кухню и принесла нож. Молодой человек заявил, что пытался схватить ее за руку, чтобы выбить оружие.

Теги: Омск, школьник, убийство
Материалы по теме
СК возбудил уголовное дело после убийства матери подростком в Петербурге
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter