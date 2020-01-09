Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году

Денис Пушилин (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Согласно сообщению, увеличение планируют провести в три этапа:

с 1 января 2021 года, 1 июля 2021 года и 1 января 2022 года. На каждом этапе пенсии будут повышать в среднем на 20%, зарплаты бюджетников — на 28%, а госслужащих — на 18%, уточняет Пушилин. Кроме того, в сообщении отмечается, что правительство планирует предпринять меры для повышения зарплат шахтеров и металлургов республики до того уровня, на котором они сейчас находятся в сопредельном регионе России.

Выплаты пенсий с 2015 года на территории ДНР производит Пенсионный фонд республики, который создали в 2014 году. Согласно данным с сайта фонда, с 1 июля 2019 года минимальный размер пенсии в ДНР увеличили до 4 тыс. руб. С 1 января 2020 года размер пенсий всех категорий повысили еще на 20%.

Согласно официальному порталу правительства Ростовской области, в 2020 году средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит 15 135 руб.