Красноярскую ГРЭС-2 продали структурам Мельниченко за 10 млрд руб.

Входящее в группу «Газпром энергохолдинг» ПАО «ОГК-2» заключило с АО «Енисейская ТГК» (дочернее предприятие Сибирской генерирующей компании, которая входит в группу СУЭК Андрея Мельниченко) соглашение о продаже Красноярской ГРЭС-2. Об этом сообщает пресс-служба «ОГК-2».

Стоимость продажи ГРЭС без учета НДС составила 10 млрд руб. В сделку входит передача новым владельцам всего движимого и недвижимого имущества электростанции, запчасти, материально-технические ресурсы и запасы угля.

Сейчас стороны начинают перерегистрацию собственности, после завершения которой Сибирская генерирующая компания должна получить лицензию для самостоятельной эксплуатации ГРЭС. К оперативному управлению активом новый владелец приступит, как ожидается, в течение года.

В пресс-службе «ОГК-2» отметили, что работа электростанции продолжится в плановом режиме в течение всего переходного периода, а всем сотрудникам «Енисейская ТГК» предоставит условия труда, «аналогичные» нынешним.

О том, что Красноярская ГРЭС-2 будет продана структурам СУЭКа, «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники в середине декабря.