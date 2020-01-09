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Бизнес ,  
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Красноярскую ГРЭС-2 продали структурам Мельниченко за 10 млрд руб.

Входящее в группу «Газпром энергохолдинг» ПАО «ОГК-2» заключило с АО «Енисейская ТГК» (дочернее предприятие Сибирской генерирующей компании, которая входит в группу СУЭК Андрея Мельниченко) соглашение о продаже Красноярской ГРЭС-2. Об этом сообщает пресс-служба «ОГК-2».

Стоимость продажи ГРЭС без учета НДС составила 10 млрд руб. В сделку входит передача новым владельцам всего движимого и недвижимого имущества электростанции, запчасти, материально-технические ресурсы и запасы угля.

Сейчас стороны начинают перерегистрацию собственности, после завершения которой Сибирская генерирующая компания должна получить лицензию для самостоятельной эксплуатации ГРЭС. К оперативному управлению активом новый владелец приступит, как ожидается, в течение года.

В пресс-службе «ОГК-2» отметили, что работа электростанции продолжится в плановом режиме в течение всего переходного периода, а всем сотрудникам «Енисейская ТГК» предоставит условия труда, «аналогичные» нынешним.

О том, что Красноярская ГРЭС-2 будет продана структурам СУЭКа, «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники в середине декабря.

Красноярская ГРЭС-2 — тепловая электростанция мощностью 1,26 ГВт, которая находится в городе Зеленогорск Красноярского края. Основным топливом для нее выступает уголь, а резервным — мазут.

Теги: сделка, ОГК-2
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