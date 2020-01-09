В Думу внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов

В Думу внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Размер штрафа для легковых автомобилей составит 2,5 тыс. руб., для грузовиков и автобусов — 5 тыс. руб.

Если оплатить проезд в течение 60 дней после привлечения к административной ответственности, штраф будет отменен.

Необходимость изменений в пояснительной записке объясняют использованием системы free-flow, подразумевающей отказ от пунктов взимания платы на дорогах. Первая такая система в России должна появиться на Центральной кольцевой автомобильной дороге в Московской области.

«Поскольку система «свободный поток» по своей сути постоплатна, необходим эффективный и простой механизм, предотвращающий бесплатный проезд», — пояснили авторы поправок.