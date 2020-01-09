ЦБ опроверг информацию о взрыве в своем здании

Пресс-служба Банка России опровергла сообщения о том, что в здании регулятора произошел взрыв газового баллона.

«Информация не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе, отвечая на запрос РБК с просьбой подтвердить сообщения СМИ о взрыве газового баллона, использовавшегося при проведении в головном офисе ЦБ ремонтных работ, и наличии пострадавших.

Ранее о взрыве газового баллона в здании ЦБ на Неглинной улице сообщил телеканал РЕН ТВ, а портал «Регион online» утверждал, что в результате ЧП травмы получил один из сотрудников, которого отправили в больницу.