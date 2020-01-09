В Иране 20 человек погибли в ДТП с автобусом

В Иране 20 человек погибли в ДТП с автобусом

Пассажирский автобус перевернулся в иранской провинции Мазандаран, погибли 20 человек, сообщил глава Агентства дорожного движения и транспорта Абдула Хашема Хасанию, передает ILNA. Еще 24 человека пострадали, сообщает Press TV.

По предварительной версии авария произошла из-за того, что автобус не смог затормозить, рассказал глава ведомства. В момент происшествия машина двигалась со скоростью 140 км/ч.

Автобус направлялся из Тегерана в город Гомбеде-Кавус, расположенный на северо-востоке Ирана.

Количество ДТП в Иране в 20 раз больше среднемирового, пишет Al Jazeera со ссылкой на данные некоммерческой организации UNICEF. Ежегодно на иранских дорогах погибают 20 тыс. человек, еще 800 тыс. получают ранения, сообщала Financial Tribune со ссылкой исследовательский центр университета имени Шахида Бехешти.