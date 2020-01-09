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Wildberries открыла продажи в Европе

Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries начал продажи на первом для него европейском рынке — в Польше, говорится в сообщении компании. Для европейского рынка был создан отдельный сайт, также в Польше будет открыто около 100 фирменных пунктов выдачи заказов.

Как рассказал РБК источник, знакомый с планами ретейлера, в первом квартале 2020-го также начнутся продажи и в Словакии. Ранее ретейлер объявил о планах строительства в стране логистических хабов за €200 млн. В Wildberries не комментируют эти данные.

«Открытие продаж в Польше стало следующим этапом реализации нашей международной стратегии. Российские производители, с которыми мы сотрудничаем, получили доступ к новому крупному рынку через Wildberries», — приводятся в сообщении слова директора по развитию ретейлера Вячеслава Иващенко.

Польский рынок онлайн-торговли, по оценке Министерства торговли США, в 2019 году должен был достичь $13,5 млрд. В пятерке крупнейших игроков рынка: онлайн-гипермаркет Allegro.pl, Euro.com.pl и Mediaexport.pl, специализирующиеся на потребительской электронике, а также Amazon и Empik.com (игры, игрушки, билеты).

О том, что онлайн-ретейлер планирует экспансию в Польшу, стало известно в начале 2019. На портале малого и среднего предпринимательства Кировской области была размещена справка для регистрации на сайте поставщиков Wildberries, в которой говорилось, что интернет-ретейлер позволяет предприятиям выйти на международные рынки в странах ЕАЭС и в Польше.

Теги: онлайн-торговля, Wildberries.ru, Польша, Словакия
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