На Чукотке пропавшего за десять дней до Нового года оленевода нашли живым

На Чукотке пропавшего за десять дней до Нового года оленевода нашли живым

Пропавшего на Чукотке перед Новым годом оленевода обнаружили живым, сообщили РБК в Единой дежурно-диспетчерской службе городского округа Эгвекинот.

«Да, он найден. Живой. В медицинской помощи не нуждается», — сообщил РБК дежурный. По его словам, сейчас оленевода везут в село Рыркайпий.

Как поясняет «РИА Новости», бригадир оленеводческой бригады «Пионер» пропал на Чукотке еще 21 декабря, когда направлялся на снегоходе в Рыркайпий. Мужчину нашли в 200 км от села представители поисковой группы из числа местных жителей, он сильно исхудал.

По словам представителя администрации городского округа Эгвекинот, которого цитирует агентство, оленевод заблудился и смог выжить в морозы, так как укрылся в рыбацком домике и топил его подручными материалами. Последний раз на связь оленевод выходил 26 декабря по спутниковому телефону, который затем разрядился.