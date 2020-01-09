На Чукотке пропавшего за десять дней до Нового года оленевода нашли живым

Пропавшего на Чукотке перед Новым годом оленевода обнаружили живым, сообщили РБК в Единой дежурно-диспетчерской службе городского округа Эгвекинот.
«Да, он найден. Живой. В медицинской помощи не нуждается», — сообщил РБК дежурный. По его словам, сейчас оленевода везут в село Рыркайпий.
Как поясняет «РИА Новости», бригадир оленеводческой бригады «Пионер» пропал на Чукотке еще 21 декабря, когда направлялся на снегоходе в Рыркайпий. Мужчину нашли в 200 км от села представители поисковой группы из числа местных жителей, он сильно исхудал.
По словам представителя администрации городского округа Эгвекинот, которого цитирует агентство, оленевод заблудился и смог выжить в морозы, так как укрылся в рыбацком домике и топил его подручными материалами. Последний раз на связь оленевод выходил 26 декабря по спутниковому телефону, который затем разрядился.