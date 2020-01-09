В Бурятии суд не стал отправлять под арест обвиняемого в смертельном ДТП

В Бурятии суд не стал отправлять под арест обвиняемого в смертельном ДТП

В Бурятии Прибайкальский районный суд не стал заключать под стражу предпринимателя, обвиняемого в смертельном наезде на 17-летнюю девушку. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Следственного управления СК России по Республике Бурятия.

ДТП произошло 5 января около 18:00 по местному времени (13:00 мск). По данным СК, бизнесмен Галуст Пилосян возвращался с подледной рыбалки на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado, который принадлежит его знакомому. В районе села Батурино Прибайкальского района Республики Бурятия он на высокой скорости сбил переходившую дорогу 17-летнюю девушку, которая от полученных травм умерла.

Пилосян сначала скрылся с места аварии, но через несколько часов добровольно сдался полиции. Во время допроса он признал факт наезда на погибшую, его слова подтвердили пассажиры внедорожника и проезжавших мимо машин. По результатам медицинского освидетельствования, которое провели сразу после задержания виновника ДТП, мужчина был трезв.

В региональном СК не смогли оперативно уточнить РБК, какую меру пресечения выбрал для обвиняемого суд. В пресс-службе Прибайкальского районного суда Бурятии РБК сообщили, что по этому делу комментариев по телефону не дают. РБК направил запрос в суд.