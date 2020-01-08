Эксперты предупредили об опасности зарядки телефона в общественных местах

При помощи общественных зарядок злоумышленники могут получить доступ к личным данным и загрузить на телефон вирус, сообщили эксперты Group-IB, Лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет» и Avast, передает «РИА Новости».

Замруководителя Лаборатории по компьютерной криминалистике компании Group-IB Сергей Никитин пояснил, что в стандартных USB-кабелях находятся четыре провода, два из которых предназначены для передачи данных. По его словам, при зарядке телефона провода для передачи данных использоваться не должны. При этом злоумышленники могут встроить в кабель зарядки специальное устройство, которое позволит им получить доступ к хранящимся на телефоне данным, отметил Никитин.

По словам эксперта Лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет» Георгия Старостина, воспользоваться общественными зарядками для получения данных могут как с целью их анализа и продажи рекламодателям, так и для скачивания с целью шантажа. Из-за возможных рисков специалисты Avast посоветовали избегать общественных зарядок и купить личный портативный блок питания. Кроме того, можно приобрести USB-кабели, в которых отсутствуют провода для передачи данных, заключили эксперты.

За последние годы в России значительно увеличилось число мест для общественной зарядки телефонов в аэропортах, на остановках и станциях метро. Так, в 2015 году в Москве планировали переоборудование 181 остановки общественного транспорта с установкой там камер и зарядок для телефонов.