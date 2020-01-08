Посольство Украины сообщило о работе по установлению личности погибших

Посольство Украины устанавливает личность погибших упавшего украинского лайнера в Тегеране. Об этом сообщил «РИА Новости» по горячей линии представитель дипмиссии.

К настоящему моменту у посольства не имеется полной информации о жертвах крушения самолета. «Мы работаем в контакте с соответствующими структурами и устанавливаем списки погибших», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что сотрудники дипмиссии уже работают в аэропорту Тегерана.

Украинский Boeing 737 упал сразу после взлета из аэропорта Тегерана в Киев. Представитель Минавиации страны Джаафар Заде сообщил «РИА Новости», что на борту находились 167 пассажиров. Reuters со ссылкой на иранское телевидение отмечал, что все они погибли. Как ранее писали иранские агентства, крушение произошло из-за «технического сбоя».

В посольстве России в Иране также заявили, что проверяют наличие россиян в списке пассажиров авиарейса.



