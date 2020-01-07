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Прокуратура США потребовала полгода заключения для экс-советника Трампа

Федеральная прокуратура Соединенных Штатов запросила до шести месяцев лишения свободы для бывшего советника американского президента Майкла Флинна по делу о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщает CNBC.

В своем решении прокуратура сослалась на «серьезный характер» преступления Флинна и его «очевидный отказ нести ответственность» за содеянное. Рассмотрение дела в суде назначено на 28 января.

Бывший военачальник Майкл Флинн занимал должность советника президента США Дональда Трампа с момента его инаугурации в январе 2017 года, однако вынужден был уйти в отставку через месяц в связи со скандалом, касающимся его связей с послом России в США Сергеем Кисляком.

В связи с тем, что Флинн не стал раскрывать полностью подробности своих бесед с российским дипломатом, экс-советник оказался среди подозреваемых в незаконных контактах с Россией и вмешательстве в американские выборы.

Позднее в декабре 2017 года Флинн сознался в даче ложных показаний, после чего команда прокурора Мюллера, проводившая расследование о российском вмешательстве, дала рекомендацию не заключать Флинна под стражу из-за сотрудничества со следствием.

Теги: Дональд Трамп, Майкл Флинн, заключение, российское вмешательство
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