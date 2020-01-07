УФСИН Тувы ответило на сообщения об избиении замначальника колонии

В управлении ФСИН по Республике Тыва опровергли информацию о том, что глава управления Дмитрий Обломий избил заместителя начальника колонии № 1 в Кызыле Владимира Монгуша. Ранее Монгуш опубликовал видеообращение, в котором заявил, что Обломий избил его в январе 2019 года якобы за то, что в овощехранилище подмерз картофель.

«По информации, изложенной сотрудником в видеобращении, проводилась служебная проверка. В ходе проверки факты, изложенные В. Монгушем, не подтвердились», — сообщили РБК в пресс-службе управления.

Уточняется, что региональное следственное управление провело проверку и отказало в возбуждении уголовного дела в отношении начальника УФСИН.

Собеседник РБК подчеркнул, что управление намерено подать в суд иск о защите деловой репутации ведомства и его должностных лиц.

В октябре 2019 года бывший заместитель начальника колонии № 1 в Кызыле опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что летом 2018 года отказался принять партию рыбы, приобретенную для приготовления пищи заключенным более чем за 1 млн руб., так как более половины рыбы было испорчено. После этого у Монгуша начались проблемы на работе.