В Петербурге нашли пропавшую вместе с няней 5-летнюю девочку

В Санкт-Петербурге полицейские нашли пятилетнюю девочку, которая пропала вместе с няней 3 января. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в полицию поступило заявление о розыске девочки. Как удалось установить, ребенок несколько дней ночевал у знакомой своей матери, которая по устной договоренности осуществляет уход за ребенком. «Противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. В настоящее время решается вопрос о привлечении матери девочки к административной ответственности», — уточнили в МВД.

Как писали «Невские новости», сообщение о пропаже девочке поступило в полицию 6 января. При этом было известно, что знакомая матери увела ребенка из дома 3 января. Как уточняет издание, знакомая иногда приводила девочку в свою квартиру, однако, когда полицейские приехали туда, дверь никто не открыл. По данным «Невских новостей», мать ребенка с 3 по 6 января находилась дома, где распивала алкоголь со своим сожителем.