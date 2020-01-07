IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

Компания IKEA выплатит $46 млн родителям двухлетнего мальчика, который погиб после падения на него комода Malm, передает CBC News.

Ребенок погиб в 2017 году. Годом ранее было известно как минимум о трех подобных случаях, после чего IKEA решила отозвать свои проданные комоды в США. Однако родители мальчика сообщили, что ничего не знали об этом и компания не связывалась с ними. По их словам, они лишь после случившегося выяснили, что конструкция комода неустойчива и не соответствует стандартам безопасности.

Позднее стало известно о десяти случаях смерти из-за падения Malm.

В 2016 году IKEA объявила об отзыве своих комодов Malm после гибели троих детей, которых придавило этой мебелью. Тогда компания предложила полностью вернуть деньги за комод или предоставить бесплатный ремонтный комплект для его закрепления.