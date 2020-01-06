Верховный суд России опроверг данные о госпитализации своего председателя

Информация о том, что председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев был госпитализирован, не соответствует действительности. Об этом заявил глава пресс-службы суда Павел Одинцов, передает «РИА Новости».

По его словам, «руководитель никуда не обращался» и все эти дни работает над годовым докладом. Как отметил Одинцов, он «только что разговаривал» с Лебедевым.

«Данная новость имеет демоническую природу с учетом приближающегося Рождества! Все как у Гоголя. Кому-то покоя не дает российская судебная система даже в эти дни», — заявил он.

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