Спикер парламента Эстонии раскритиковал приглашение Путина в страну

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас считает, что президент страны Керсти Кальюлайд поступила неверно, пригласив главу российского государства Владимира Путина посетить Всемирный конгресс финно-угорских народов в эстонском Тарту. Об этом он рассказал в интервью ERR.ee.

Он выразил сомнение, что российский президент приедет в Эстонию. «Мне очень жаль, что президент вообще сделала этот шаг и позвала Путина», — сказал он. По словам Пыллуааса, в России «проходит жесткая русификация малых народов, в том числе и финно-угорских», поэтому участие Путина в конгрессе станет «плевком в лицо».

Спикер также раскритиковал визит президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву в прошлом году. Пыллуаас считает, что с Россией бессмысленно выстраивать двусторонние отношения, закрывая глаза на «российскую агрессию», поэтому следует вести диалог через институты ЕС и НАТО.

«Мы можем хоть на голове стоять, наши отношения с Россией не изменятся в лучшую сторону. Ключ от хороших отношений лежит в Кремле», — добавил он.

Керсти Кальюлайд приехала в Москву в апреле 2019 года. Это был первый за десять лет визит эстонского президента в Россию. Тогда в ходе встречи с Владимиром Путиным Кальюлайд пригласила его принять участие в VIII Всемирном конгрессе финно-угорских народов, который пройдет 17–19 июня 2020 года в Тарту. Официальное письмо российскому лидеру было направлено 15 октября, однако к настоящему времени Кремль не ответил.



