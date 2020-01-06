Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Загитова возобновит интенсивные тренировки после шоу Навки Спорт, 21:52 Девять человек пострадали при столкновении автомобилей в Башкирии Общество, 21:49 Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту Общество, 21:29 «Барыс» прервал победную серию «Авангарда» в КХЛ Спорт, 21:11 Как уменьшить влияние табачного дыма на организм Партнёрский материал, 21:11 Болтон согласился дать показания в конгрессе по импичменту Трампа Политика, 21:09 ОАЭ одобрили выдачу многократных туристических виз на пять лет Общество, 21:08 Спикер парламента Эстонии раскритиковал приглашение Путина в страну Политика, 21:04 Армия Хафтара взяла под контроль ливийский город Сирт Политика, 20:34 Роналду оформил первый хет-трик в чемпионате Италии по футболу Спорт, 20:31 В НАТО указали на самостоятельность решения Трампа по убийству Сулеймани Политика, 20:20 Канделаки ответила на обвинения в глупости после трансляции финала МЧМ Спорт, 19:52 Mercedes-Benz отзовет 745 тыс. автомобилей из-за неисправных люков Общество, 19:52 Четыре человека пострадали при ДТП с участием двух машин в Петербурге Общество, 19:52
Политика ,  
0 
Спикер парламента Эстонии раскритиковал приглашение Путина в страну

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас считает, что президент страны Керсти Кальюлайд поступила неверно, пригласив главу российского государства Владимира Путина посетить Всемирный конгресс финно-угорских народов в эстонском Тарту. Об этом он рассказал в интервью ERR.ee.

Он выразил сомнение, что российский президент приедет в Эстонию. «Мне очень жаль, что президент вообще сделала этот шаг и позвала Путина», — сказал он. По словам Пыллуааса, в России «проходит жесткая русификация малых народов, в том числе и финно-угорских», поэтому участие Путина в конгрессе станет «плевком в лицо».

Спикер также раскритиковал визит президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву в прошлом году. Пыллуаас считает, что с Россией бессмысленно выстраивать двусторонние отношения, закрывая глаза на «российскую агрессию», поэтому следует вести диалог через институты ЕС и НАТО.

«Мы можем хоть на голове стоять, наши отношения с Россией не изменятся в лучшую сторону. Ключ от хороших отношений лежит в Кремле», — добавил он.

Керсти Кальюлайд приехала в Москву в апреле 2019 года. Это был первый за десять лет визит эстонского президента в Россию. Тогда в ходе встречи с Владимиром Путиным Кальюлайд пригласила его принять участие в VIII Всемирном конгрессе финно-угорских народов, который пройдет 17–19 июня 2020 года в Тарту. Официальное письмо российскому лидеру было направлено 15 октября, однако к настоящему времени Кремль не ответил.

 

Теги: Владимир Путин, Керсти Кальюлайд, Эстония
Материалы по теме
Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией
Политика
Спикер парламента Эстонии напомнил о территориальных претензиях к России
Политика
Cайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме из-за угроз
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter