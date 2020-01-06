МИД Китая посоветовал США отказаться от злоупотребления военной силой

Китай настоятельно призвал Соединенные Штаты не злоупотреблять силой в связи со сложившейся ситуацией после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан во время брифинга.

По его словам, заинтересованные стороны должны «проявлять сдержанность» и «не допускать обострения ситуации». Китайский МИД призвал страны вернуться на путь диалога и к переговорам, чтобы предотвратить эскалацию конфликта.

Как отметил дипломат, «военные авантюры» США нарушили нормы международного права и усугубили ситуацию на Ближнем Востоке.

Командир иранского элитного подразделение «Аль-Кудс» Касем Сулеймани был убит в результате ракетного обстрела недалеко от аэропорта Багдада. В Пентагоне заявили, что операция была проведена по приказу Дональда Трампа в оборонительных целях, а Сулеймани, признанный годом ранее в США террористом, планировал атаки на американские объекты.

В Тегеране пообещали «суровую месть» на действия Соединенных Штатов, на что Трамп пригрозил «непропорциональным ответом». В Ираке, где произошло убийство, поставили вопрос о выводе американских войск с территории страны.