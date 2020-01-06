В Индии начались студенческие протесты после нападения на университет

В Индии начались студенческие протесты после нападения на университет

Массовые студенческие протесты начались в Индии после нападения на Университет Джавахарлала Неру в Нью-Дели, в ходе которого пострадали более 40 человек, сообщает телеканал NDTV.

По данным NDTV, люди в масках, вооруженные палками и камнями, ворвались в воскресенье вечером в студенческий городок и избили находившихся там студентов и преподавателей. По последним данным, пострадали 12 преподавателей и 30 студентов. Представители левых студенческих движений и сторонники партии премьер-министра страны Нарендры Моди «Бхаратия джаната парти» (БДП) взаимно обвинили друг друга в погромах.

Телеканал сообщает, что после этого протесты вспыхнули в Мумбаи, Алигархе, Пуне, Калькутте и Хайдарабаде. Участвующие в них студенты требуют наказать виновных.

NDTV со ссылкой на представителей университета сообщает, что инцидент в воскресенье был связан с протестами по поводу повышения платы за общежития.