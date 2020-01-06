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Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с наступающим Рождеством Христовым, сообщается на сайте пресс-службы патриархии. В понедельник, 6 января, верующие отмечают Рождественский сочельник — канун (Навечерие) Рождества Христова.

«Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа», — сказал предстоятель. 

Господь «никем не гнушается», а, напротив, «приемлет нашу человеческую плоть, обновляя ее боговоплощением», отметил патриарх Кирилл. По его словам, сегодня можно увидеть, как «шторм раздоров и противоречий колеблет единство православных верующих», однако необходимо помнить, что «для каждого из нас родился, распялся и воскрес Господь». 

«Господь рождается не в царских чертогах, а в убогой пещере, в последней нищете. Казалось бы, что может быть хуже вертепа и беднее яслей для скота? Но есть такое место — это выжженная грехом пустыня сердца человека, удалившегося от Бога, теплохладного, опустошенного, порабощенного страстями», — говорится в патриаршем послании.

Патриарх Кирилл напомнил также о необходимости верующих вдуматься, «не уподобляемся ли мы Ироду своими делами, не ставим ли на первое место собственное благополучие и комфорт». «Не боимся ли мы, что кто-то будет лучше нас, талантливее и добрее, не творим ли мы зло такому человеку, стараясь уязвить его или опорочить перед другими, свергнуть с пьедестала, дабы возвести на высшую ступень себя?» — заключил предстоятель Русской православной церкви. 

На праздник Рождества Христова литургия совершается ночью с 6 на 7 января. Предстоятель Русской православной церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции возглавит встречу Рождества Христова в кафедральном соборе Христа Спасителя в Москве.  

Теги: патриарх Кирилл, Рождество
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