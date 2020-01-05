В Крыму задержали сбившего трех человек участкового полиции

В Крыму начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Первомайского ОМВД сбил трех человек, в результате чего один из пострадавших умер. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии следователей, поздно вечером 4 января 26-летний полицейский находился за рулем служебной машины в состоянии алкогольного опьянения. В поселке Первомайское он совершил наезд на двух мужчин 1986 и 1987 годов рождения и женщину 1990 года рождения.

Один из мужчин впоследствии умер от травм в больнице. Двое других пострадавших получили ранения разной степени тяжести.

Виновник ДТП задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).