На 74-м году жизни умер народный артист России певец Геннадий Пискунов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского государственного академического детского музыкального театра имени Натальи Сац. Дату и место похорон объявят позднее.

По словам заведующей труппой театра Ольги Толоконниковой, в театре Сац Пискунов был легендой. «Это, конечно, человек-эпоха, эпоха-легенда. Великолепный мастер, потрясающий певец, обладавший невероятно красивым, густым басом», — добавила она.

Пискунов окончил ГИТИС, выступал на сцене Московского театра оперетты, работал в театрах Тамбова и Саратова. Исполнял партии в операх «Чио-Чио-Сан» Пуччини, «Евгений Онегин» Чайковского, «Волшебная флейта» Моцарта.