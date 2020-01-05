Испанские парламентарии не утвердили социалиста Санчеса на пост премьера

Испанские парламентарии не утвердили социалиста Санчеса на пост премьера

Кандидат в премьер-министры Испании Педро Санчес не получил необходимого для утверждения в должности числа голосов в конгрессе депутатов парламента в первом туре. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Лидер социалистов, победивший на ноябрьских досрочных выборах, получил 166 голосов «за». Против Санчеса выступили 165 депутатов, 18 воздержались. Чтобы занять кресло главы правительства, ему необходима поддержка большинства — минимум 176 голосов из 350.

Помимо представителей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), Санчеса поддержали левые депутаты из Unidas Podemos, Баскская националистическая партия, партии «Больше страны», «Теруэль существует», «Новые Канары» и Галисийский националистический блок.

Против его кандидатуры выступили депутаты из Народной партии, VOX, «Граждан», «Вместе за Каталонию» и других.

Новое пленарное заседание конгресса запланировано на вторник, 7 января. Для победы во втором туре Санчесу необходимо будет простое большинство.