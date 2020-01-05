После атаки на базу россиянам в Кении посоветовали избегать людных мест

После атаки на базу россиянам в Кении посоветовали избегать людных мест

Российским гражданам, которые в настоящее время пребывают в Кении, следует избегать мест массового скопления людей. Об этом сообщает посольство России в Найроби в Twitter.

«В связи с сообщениями о нападении экстремистов на военный объект в округе Ламу посольство призывает всех российских граждан в Кении проявлять бдительность», — говорится в сообщении.

В дипмиссии призвали россиян сразу же информировать посольство при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Утром 5 января боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» совершили вооруженное нападение на кенийско-американскую военно-морскую базу в округе Ламу.

Атаку экстремистов на лагерь Симба удалось отбить, в результате боестолкновения на примыкающей к лагерю взлетно-посадочной полосе произошел пожар.