Путин поручил кабмину помочь Свердловской области с Универсиадой-2023

Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству оказать помощь властям Свердловской области при подготовке Всемирной летней универсиады 2023 года. Соответствующий указ был размещен на официальном портале правовой информации.

«Оказать содействие правительству Свердловской области и Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» в организации и проведении на высоком уровне XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге», — говорится в первом пункте документа.

Также глава государства поручил кабинету министров помочь в освещении мероприятия в государственных СМИ, а также затронуть в публикациях проблемы студенческого спорта.

27 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ, который регламентирует предоставление Екатеринбургу субсидий из федерального бюджета на проведение Универсиады-2023.

Двумя днями ранее правительство Свердловской области выплатило Международной федерации студенческого спорта (FISU) $20 млн в качестве оргвзноса за Универсиаду. Губернатор региона Евгений Куйвашев сообщал, что общие затраты на спортивное мероприятие составят 85 млрд руб., 40 млрд из которых будет выделено из бюджета области.