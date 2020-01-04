Фильм «Холоп» собрал в прокате более 1 млрд руб.

Российская комедия «Холоп», чьи показы стартовали в кинотеатрах 26 декабря, собрала в прокате более 1 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные

Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.

В день премьеры фильм собрал 46,3 млн руб., в первый уик-энд — 303 млн, а во второй — 494 млн. В общей сложности сборы картины составили 1,013 млрд руб.

По данным системы, «Холоп» показывают в 1811 кинотеатрах, было проведено более 26 тыс. сеансов.

Сюжет фильма Клима Шипенко вращается вокруг Гриши, сына олигарха, который живет безответственной жизнью и чуть не оказывается за решеткой. Чтобы перевоспитать его, отец Гриши и знакомый психолог подстраивают ДТП, в результате которого молодой человек оказывается в деревне, где нанятые актеры воссоздают атмосферу царской России XIX века и убеждают Гришу в том, что он перенесся в прошлое.

Главную роль в комедии сыграл сербский и российский актер Милош Бикович, известный зрителю по фильмам «Солнечный удар» и «Балканский рубеж». Также в картине снялись Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и другие.