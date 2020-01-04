В Новосибирске двое дебоширов напали на полицейских

Два дебошира в Новосибирске напали на полицейских, прибывших по вызову о драке. В результате правоохранители вынужденно открыли стрельбу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 3 января в 20.45 (16.45 мск) в полицию поступило сообщение о драке в центре города у дома по улице Ленина. На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Находившиеся в состоянии алкогольного опьянения двое граждан напали на полицейских и причинили им телесные повреждения. В связи с этим правоохранители открыли из табельного оружия в воздух предупредительный выстрел.

Дебоширы были задержаны и доставлены в отдел полиции. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 22 и 26 лет. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

По факту случившегося следственное управление СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье 318 УК России «Применение насилия в отношении представителя власти». Санкция статьи предусматривает наказание на срок до десяти лет лишения свободы.