Во Владивостоке мужчину задержали по подозрению в прокалывании автошин

Во Владивостоке мужчину задержали по подозрению в прокалывании автошин

Правоохранительные органы во Владивостоке задержали местного жителя, подозреваемого в прокалывании автомобильных шин. Об этом говорится в заявлении полиции, опубликованном на сайте ГУ МВД России по Приморскому краю.

Ранее в социальных сетях была распространена видеозапись происшествия. По данному факту полиция начала проверку. Позже в отдел полиции Первомайского района стали массово обращаться автовладельцы с заявлениями о повреждении покрышек колес на принадлежащих им автомобилях.

В ведомстве подтвердили, что в районе остановки общественного транспорта «Детский парк» инспекторы патрульно-постовой службы задержали ранее судимого 33-летнего местного жителя, подозреваемого в данном преступлении. Впоследствии мужчину доставили в отдел полиции для дачи признательных показаний. Он признался, что совершал проколы шин ножом.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и сумма ущерба, причиненного потерпевшим.