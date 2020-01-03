Врач ответила на советы ученого по избавлению от жира

Для избавления от лишнего веса следует выполнять физические упражнения, нормализовать питьевой режим и исключить быстрые углеводы, сказала РБК врач-диетолог Елена Соломатина.

«Есть таблица гликемических индексов. Все, что выше 50 — изредка, все, что ниже — пожалуйста, каждый день. Убрав продукты с высоким гликемическим индексом, мы нормализуем уровень сахара в крови. Почему возникает живот? В основном это связано с гормоном инсулином. Нужно убирать тягу к сладкому», — отметила диетолог.

По ее словам, не следует полностью отказывать от сладкого, но конфеты и печенье следует потреблять как можно в меньших количествах. «Исключить полностью следует трансжиры. Пищу не жарить, а запекать, тушить, варить. Переходить максимально на овощи», — подчеркнула Соломатина.

При этом в течение дня следует пить воду. Диетолог рекомендует делать один или два глотка через каждые полчаса, «тогда вода будет проходить в клетки».

Необходимо поддерживать мышечную массу. «Не обязательно два дня силовых и два дня кардиотренировок. Человек может чередовать тренировки в течение дня. Даже не обязательно в спортзале. Можно напрягать изо всех сил мышцы и находиться в таком состоянии как можно дольше. Обязательно движение на свежем воздухе. Это может быть быстрая ходьба, могут быть игра в салочки с детьми, прогулки с собакой», — посоветовала Соломатина.