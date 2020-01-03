NI поставил российскую морскую пехоту на второе место после американской

NI поставил российскую морскую пехоту на второе место после американской

Американский журнал The National Interest составил топ-5 стран с лучшей морской пехотой в мире. Россия в нем оказалась на втором месте.

На первом месте издание разместила Корпуск морской пехоты США (USMC), выделив многочисленность этого рода войск: по информации на 2017 год в нем числилось 186 тыс. действующих морпехов и еще около 38 тыс. находящихся в резерве.

Журнал отметил, что американские морпехи проходят самую сложную и изнурительную подготовку в армии США.

Второе место отдали российским морским пехотинцам, которые так же, как и американские, являются экспедиционными силами и специализируются на десантно-штурмовых операциях.

Российских морпехов назвали высококвалифицированными и эффективными бойцами, учитывая их опыт в урегулировании ситуации в Сирии.