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NI поставил российскую морскую пехоту на второе место после американской

Американский журнал The National Interest составил топ-5 стран с лучшей морской пехотой в мире. Россия в нем оказалась на втором месте.

На первом месте издание разместила Корпуск морской пехоты США (USMC), выделив многочисленность этого рода войск: по информации на 2017 год в нем числилось 186 тыс. действующих морпехов и еще около 38 тыс. находящихся в резерве.

Журнал отметил, что американские морпехи проходят самую сложную и изнурительную подготовку в армии США.

Второе место отдали российским морским пехотинцам, которые так же, как и американские, являются экспедиционными силами и специализируются на десантно-штурмовых операциях.

Российских морпехов назвали высококвалифицированными и эффективными бойцами, учитывая их опыт в урегулировании ситуации в Сирии.

Третье место в рейтинге заняла Королевская морская пехота Великобритании. Их отличительными особенностями названы небольшая численность (около семи тыс. человек), легкость оснащения и специализации на морских операциях, рейдах вглубь территории противника и боевых действиях в холодных погодных условиях.

На четвертом месте разместилась морская пехота Южной Кореи (ROKMC), который является достаточно многочисленным — около 29 тыс. служащих. Издание отметило, что ROKMC обучается специалистами из США по американским стандартам и выполняет ту же функцию, что и USMC.

Замыкает пятерку Китай и его морская пехота PLANMC. Авторы материала пишут, что до реструктуризации корпус насчитывал всего 10 тыс. человек, но после 2017 года численность бойцов утроилась. Также сообщается, что у китайских морпехов нет реального боевого опыта.

Весной 2018 года командующий морской пехоты США генерал Роберт Неллер заявил, что возглавляемый им род войск уязвим перед высокоточным оружием России, КНДР, Китая и террористических организаций.

По его мнению, наличие у этих стран высокоточного оружия, которое действует на больших дистанциях ставит под удар развертывание частей морской пехоты. Для решения этой проблемы Неллер предлагал увеличить запас логистических средств.

Теги: морская пехота, Россия, США
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