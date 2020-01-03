В Приморье задержали подозреваемого в убийстве двух друзей мужчину

В Приморье задержали подозреваемого в убийстве двух друзей мужчину

В Приморском крае задержали мужчину, которого подозревают в убийстве двух знакомых в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следователей, в ночь на 1 января 44-летний мужчина отмечал праздник в рабочем помещении на пилораме в селе Мельничное Красноармейского района Приморья вместе с двумя друзьями.

Он собирался уходить домой, когда обнаружил, что один из приятелей сжег его шапку. Мужчина взял нож и нанес им несколько ударов собутыльнику, от чего тот умер. Тогда подозреваемый попросил второго друга помочь избавиться от тела.

Получив отказ, задержанный убил и второго приятеля как очевидца.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос о его аресте.