«Аэрофлот» назвали самой пунктуальной авиакомпанией в мире в 2019 году

«Аэрофлот» назвали самой пунктуальной авиакомпанией в мире в 2019 году

Аналитическая компания Cirium составила 11-й ежегодный рейтинг пунктуальности авиакомпаний и поставила на первое место российский «Аэрофлот». Об этом сообщает ТАСС.

Эксперты проанализировали 290 тыс. рейсов авиакомпании и установили, что 86,7% из них были выполнены без опозданий.

По словам генерального директора Cirium Джереми Боуэна, по сравнению с прошлым годом «Аэрофлот» стал еще более эффективно контролировать окружающие факторы и стал оперативнее.

На втором месте Cirium разместила японского перевозчика ANA с показателем пунктуальности 86,26%, замыкает тройку лидеров американская Delta Air Lines (85,69%).

Кроме того, аналитики отметили московский аэропорт Шереметьево, который в 2019 году занял первое в мире место по своевременности вылетов. 95,01% рейсов были отправлены без опозданий, а среднее время задержки рейса составило 15 минут.