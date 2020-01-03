У международного аэропорта Багдада прогремели взрывы

Четыре ракетных удара нанесено в пятницу, 3 января, по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада, сообщает Reuters со ссылкой на источники в иракской полиции.

Телеканал Al-Arabiya публикует кадры с места происшествия, на них клубы дыма, а также убегающие люди. По информации телеканала, в результате обстрелов ранения получили 12 иракских военных. Сообщается также о гибели одного из гражданских, который скончался в своей машине возле аэропорта после того, как в него попала одна из ракет.

Аэропорт Багдада после обстрела был закрыт.