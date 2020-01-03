Момент падения горящего мужчины на прохожую в Петербурге попал на видео

Момент падения горящего мужчины на прохожую в Петербурге попал на видео

Камеры видеонаблюдения сняли момент падения горящего мужчины с трехэтажного дома на улице Боровой в Санкт-Петербурге. Запись публикует РЕН-ТВ.

На кадрах, сделанных установленной на доме напротив камерой, видно, что вдоль здания идет женщина, за ней в нескольких метрах движется еще одна женщина с ребенком.

Затем на первого пешехода падает охваченный огнем крупный объект. Женщина сваливается на землю, в этот момент на нее падает второй горящий предмет. Другие пешеходы бросаются пострадавшей на помощь, поднимают с земли и уводят в сторону. Видно, что у женщины загорелась одежда.

Оба упавших объекта продолжают гореть на тротуаре и проезжей части. Мимо них проезжают автомобили.