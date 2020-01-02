Иран обвинил США в попытках срыва совместных с Россией и КНР учений

Иран обвинил США в попытках срыва совместных с Россией и КНР учений

США провели попытку срыва военно-морских учений между военнослужащими Ирана, России и Китая. Об этом заявил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади, передает агентство Tasnim.

«Во время совместных военно-морских маневров Ирана, России и Китая американцы и их союзники провели экстренное заседание, направленное на срыв наших с нашими двумя союзниками учений», — сказал Ханзади.

Он отметил, что участники учений провели отвлекающие маневры, что не позволило американцам реализовать свой план.

Военнослужащие России, Ирана и Китая провели совместные четырехдневные военно-морские учения под кодовым названием «Пояс морской безопасности» в период с 27 по 30 декабря.

Маневры под названием «Пояс морской безопасности» прошли на площади 17 тыс. кв. м в северной части Индийского океана. Флоты трех стран обменялись опытом по проведению спасательных операций в открытом море, а также спасению судов, подвергшихся террористическим нападениям.