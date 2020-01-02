Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с 93-летием

Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму хореографу Юрию Григоровичу, который 2 января отмечает 93-й день рождения. Текст размещен на сайте Кремля.

«Ваши работы балетмейстера и хореографа в Большом театре и на других сценических площадках всегда становятся ярким событием в культурной жизни страны и мира», — говорится в поздравлении.

Путин причислил Григоровича к когорте выдающихся мастеров, создававших славу русского балета своим талантом и творческим трудом. Он пожелал Григоровичу здоровья, успехов и всего самого доброго.

Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. Свою карьеру он начал в 1946 году после окончания Ленинградского хореографического училища. До 1961 года оставался солистом Ленинградского государственного академического театра оперы и балета им. С.М.Кирова (ныне — Мариинский). В 1964–1995 годах занимал должность главного балетмейстера Большого театра. Григорович носит звание народного артиста СССР, он кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, ордена «За заслуги перед Отечеством» трех степеней, имеет иностранные награды.