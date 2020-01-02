Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Как уменьшить влияние табачного дыма на организм Партнёрский материал, 10:11 В Москве из дома главы фирмы украли сейф с 15 млн руб. и оружием Общество, 10:00 По большому счету: о чьих деньгах говорили в 2019 году Деньги, 10:00  В Свердловской области сгорел ангар на площади 600 кв. м Общество, 09:44 На Тайване при аварийной посадке вертолета погиб начальник Генштаба Общество, 09:39 Чего вы не знали про Новый год. Фильм телеканала РБК Общество, 09:30  Роспотребнадзор изъял из оборота более 800 тыс. единиц аналогов снюса Общество, 09:28 СМИ узнали о потере Boeing лидерства среди поставщиков самолетов Бизнес, 08:53 Спикер парламента Эстонии напомнил о территориальных претензиях к России Политика, 08:48 В Индонезии 21 человек погиб при наводнении Общество, 07:56 Во время экстренной посадки вертолета пропал глава Генштаба Тайваня Общество, 07:27 В Астрахани произошел пожар в жилом доме Общество, 07:23 Название Голландия официально перестало существовать Общество, 06:21 Глава «Нафтогаза» оказался «не в восторге» от контракта с «Газпромом» Бизнес, 06:17
Общество ,  
0 
В Свердловской области сгорел ангар на площади 600 кв. м

Пожар произошел в ангаре в Свердловской области на площади 600 кв. м. Данных о погибших и пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

В 6:54 (4:54 мск) спасатели получили сообщение о возгорании ангара в Полевском городском округе на территории производственной площадки на улице Заподнопромышленный район, 2/1.

Открытое горение было ликвидировано в 9:08 (7:08 мск). В тушении пожара был задействовано 10 единиц пожарно-спасательной техники и 31 человек.

Сейчас пожарно-спасательные подразделения проводят работы по проливке и разборке сгоревших конструкций. Пожарным дознавателям предстоит установить причину пожара.

Теги: Свердловская область, пожар, ангар
Материалы по теме
В Астрахани произошел пожар в жилом доме
Общество
На Урале произошел пожар в ангарах на площади 2 тыс. кв. м
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter