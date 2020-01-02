В Свердловской области сгорел ангар на площади 600 кв. м

В Свердловской области сгорел ангар на площади 600 кв. м

Пожар произошел в ангаре в Свердловской области на площади 600 кв. м. Данных о погибших и пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

В 6:54 (4:54 мск) спасатели получили сообщение о возгорании ангара в Полевском городском округе на территории производственной площадки на улице Заподнопромышленный район, 2/1.

Открытое горение было ликвидировано в 9:08 (7:08 мск). В тушении пожара был задействовано 10 единиц пожарно-спасательной техники и 31 человек.

Сейчас пожарно-спасательные подразделения проводят работы по проливке и разборке сгоревших конструкций. Пожарным дознавателям предстоит установить причину пожара.