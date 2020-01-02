Во время экстренной посадки вертолета пропал глава генштаба Тайваня

На севере Тайваня совершил экстренную посадку вертолет, на борту которого находился начальник генштаба вооруженных сил страны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение Минобороны острова.

По данным ведомства, на борту вертолета Black Hawk находились 13 человек, включая генерала Шэнь Имина, который возглавляет генштаб страны. Десять из них были найдены живыми, поиск остальных, включая генерала, продолжается.

Global Times уточняет, что связь с вертолетом пропала утром в четверг, 2 января. Предварительно, он совершил вынужденную посадку в одном из горных районов около города Илань. Reuters отмечает, что инцидент произошел за неделю до парламентских и президентских выборов в стране.