В центре Владивостока сожгли фигуру мыши

Вандалы в ночь на 1 января сожгли декоративную фигуру мыши стоимостью 677 тыс. руб., установленную на центральной площади во Владивостоке. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя мэрии города.

Как рассказали в мэрии, ранее фигура была повреждена, но подрядчик, в чьей собственности она находилась, не стал ее убирать, пока шло разбирательство.

Полиция сообщала, что мышь повредил дрифтер, который устроил заезд на центральной площади города вокруг новогодней елки. Как показала проверка, водитель был трезв. Возбуждено дело об административном правонарушении за оставление места ДТП. Виновнику предстоит компенсировать ущерб.

27 декабря власти Владивостока установили на центральной площади города новую фигуру мыши взамен той, что в ходе дрифта повредил водитель Subaru. По словам представителя мэрии, остатки сожженной фигуры по-прежнему лежат на месте, где был совершен акт вандализма.