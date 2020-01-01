Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына «человеком слова»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявления северокорейской стороны о разработке нового стратегического оружия, передает Reuters. По его словам, лидер КНДР Ким Чен Ын подписал контракт о денуклеаризации Корейского полуострова в 2018 году на двухстороннем саммите в Сингапуре и является «человеком своего слова».

«Но он подписал контракт, он подписал соглашение о денуклеаризации. Это было сделано в Сингапуре, и я думаю, что он человек слова, мы собираемся это выяснить», — сказал Трамп журналистам во Флориде. Кроме того, американский лидер также напомнил, что надеется получить в качестве рождественского подарка от Ким Чен Ына восточную вазу.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян «намерен представить миру новое стратегическое оружие», если враждебная политика Вашингтона в отношении КНДР не будет устранена. Северная Корея также пригрозила пойти «другим путем», в случае если власти США не согласятся на уступки в переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова.