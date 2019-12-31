Активисты сообщили о задержании 13 человек на пикетах в центре Москвы

Активисты сообщили о задержании 13 человек на пикетах в центре Москвы

В Москве на Тверской улице задержали 13 участников одиночных пикетов в поддержку политзаключенных. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на одну из задержанных — редактора студенческого журнала Doxa Машу Безверхую.

По ее словам, на пикете участники акции по очереди стояли с плакатом, призывающим освободить политзаключенных. Сотрудники полиции задержали одного из пикетирующих. После этого к автозаку подошли остальные участники, и в итоге были задержаны все, рассказала Безверхая.

По ее словам, всего в автозаке оказалось 30 человек, в том числе мигранты. Позднее Безверхая сообщила «ОВД Инфо», что иностранных граждан разместили в другом автозаке.

Активистов доставили в ОВД «Троицкий», говорится в сообщении группы журнала «ВКонтакте». На них, утверждает издание, планируют составить протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП — участие в несогласованном митинге.