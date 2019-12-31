Медведев утвердил новые правила обращения с животными в цирках

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о новых правилах обращения с животными в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно новым требованиям, наблюдение за физическим состоянием животных нужно вести каждый день. Также работники учреждений должны вести учет кормления и поения. Кормить животных необходимо минимум один раз в день, а также обеспечить неограниченный доступ к свежей питьевой воде.

В помещениях, где содержатся животные, должна проводиться регулярная уборка, а один раз в месяц должен устанавливаться санитарный день. К тому же без разрешения ветеринара запрещается давать животным лекарства для повышения их эффективности.

В соответствии с постановлением о лицензировании, чтобы содержать и использовать животных, необходимо владеть помещением с необходимым оборудованием. К тому же, ухаживать за животными имеет право только сотрудник, имеющий высшее образование по направлению биология или ветеринария.

Оба документа вступают в силу с 1 января 2020 года.