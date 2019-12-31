В Лондоне молодой человек повредил картину Пикассо за £20 млн

В Лондоне молодой человек повредил картину Пикассо за £20 млн

В Великобритании предъявили обвинение 20-летнему молодому человеку, повредившему картину художника Пабло Пикассо стоимостью около £20 млн, которая выставлялась в лондонской галерее Tate Modern. Об этом сообщает Би-би-си.

Согласно заявлению столичной полиции, инцидент произошел в субботу, 28 декабря. Речь идет о картине «Бюст женщины», на которой изображена любовница Пикассо Дора Маар. Она была написана в Париже в мае 1944 года. Сообщается, что молодой человек по имени Шакил Мэсси разорвал картину.

После инцидента полотно сняли с показа, чтобы специалисты смогли оценить нанесенный ущерб. В Tate Modern не сообщили подробностей о ее состоянии.

«Произведение искусства находится у нашей команды для проведения экспертной оценки. Tate Modern остается открытой», — заявил представитель галереи.