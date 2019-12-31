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В Сети появилась новогодняя серия нового «Простоквашино» про корпоратив

Новый эпизод «Возвращения в Простоквашино» под названием «Корпоратив» опубликовали на YouTube-канале «Союзмультфильма».

В новой серии герои мультсериала решают организовать на Новый год корпоратив с конкурсами и песнями. В эпизоде появился новый персонаж — няня Маргарита Егоровна, которая вместе с Галчонком исполняет песню «Кто там?».

«Кто победит в конкурсе по скоростному заворачиванию посылок и чем закончится веселое празднование можно узнать, посмотрев 25-ю серию популярного фильма», — приводит сообщение пресс-службы «Союзмультфильма» ТАСС.

В сообщении говорится, что режиссером новогоднего эпизода выступила лауреат суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова.

«Возвращение в Простоквашино» — продолжение серии советских мультфильмов про Простоквашино. Автор книг «Дядя Федор, пес и кот» и «Каникулы в Простоквашино» Эдуард Успенский в августе 2018 года передал «Союзмультфильму» исключительные права на использование оригинальных сценариев «Простоквашино» и лицензию на товарные знаки с именами героев мультфильмов.

Теги: «Простоквашино», мультфильм, Новый год
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