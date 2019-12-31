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Социологи назвали самые популярные блюда в новогоднем меню у россиян

Самыми популярными блюдами в новогоднем меню россиян являются оливье, мандарины и салат «Селедка под шубой». Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа.

Социологи сравнивали, насколько изменились вкусовые предпочтения жителей России в Новый год за десять лет. Тройка лидеров среди новогодних блюд с 2009 по 2019 год не изменилась: на первом месте — оливье (73%), на втором — мандарины (65%), на третьем — селедка под шубой (60%).

Около трети россиян также намерены поставить на стол холодец (38%) и икру (31%), салаты «Цезарь» и «Греческий», блюда из мяса, рыбы и птицы.

В то же время в 2019 году россияне планируют употреблять меньше алкоголя, чем десять лет назад. Так, шампанское собираются пить 56% россиян, а десять лет назад этот показатель был выше — 79%. Более чем в два с половиной раза снизилась доля тех, кто будет пить водку, — с 42 до 15%.

Ранее руководитель отделения психопатологии Московского научно-практического центра наркологии Михаил Михайлов напомнил россиянам, что в новогодние праздники не стоит отказываться от традиций, но следует руководствоваться здравым смыслом и помнить о чувстве меры при употреблении алкоголя.

Теги: ВЦИОМ, Россияне, меню, блюда, Новый год
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