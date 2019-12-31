Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек, 14:19
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек, 14:19
Какой цвет не дает злиться. Тест РБК Стиль и LG OLED, 12:36 Киев назвал историческим отделение от энергосистемы России и Белоруссии Бизнес, 12:26 Социологи назвали самые популярные блюда в новогоднем меню у россиян Общество, 12:23 Экс-вторая ракетка мира Звонарева не выступит на Australian Open Спорт, 12:07 Подарки просто так: что вам достанется на Новый год. Тест РБК и Билайн, 12:07 Нарколог дал советы по употреблению алкоголя в Новый год Общество, 12:02 «Готов сейчас встать на колени»: главные цитаты 2019 года. Видео Общество, 12:00 Легкоатлет Шубенков отказался бросать тренировки ради диалога с ВФЛА Спорт, 11:49 Синоптики пообещали снег в новогоднюю ночь в Москве Общество, 11:43 Александр Цыпкин – РБК: «Выхода в реальный мир требуют только еда и секс» Стиль, 11:36 От гэтсбинга до секстинга: все об отношениях РБК и Durex, 11:30 В России предложили ввести презумпцию согласия на посмертное донорство Общество, 11:24 «Магнит», МТС, индексы США: за какими котировками следить в праздники Quote, 11:15 BIM вашему дому: пять строительных технологий, которые станут привычными Pro, 11:06
Общество ,  
0 
Синоптики пообещали снег в новогоднюю ночь в Москве

В Москве 2020 год начнется с небольшим снежным покровом. Об этом РБК рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, во вторник, 31 декабря, в столице ожидаются небольшие дожди, а температура воздуха составит около трех градусов выше нуля. В результате выпавший накануне снег может растаять.

«Но затем воздух опять станет остывать: в полночь будет около нуля. Осадки вновь перейдут в твердую фазу», — заверил Тишковец.

Синоптик добавил, что 1 января показания термометров уйдут в минус.

Согласно данным Гидрометцентра, в среду, 1 января, температура опустится до минус двух градусов, а ночью — до минус четырех градусов.

Теги: погода, Новый год, новогодняя ночь, снег, новости РБК
Материалы по теме
Синоптики назвали уходящий год самым теплым в России более чем за 120 лет
Общество
Синоптики спрогнозировали снег в Москве в новогоднюю ночь
Общество
Синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду на Новый год
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter