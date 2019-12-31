Синоптики пообещали снег в новогоднюю ночь в Москве

Синоптики пообещали снег в новогоднюю ночь в Москве

В Москве 2020 год начнется с небольшим снежным покровом. Об этом РБК рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, во вторник, 31 декабря, в столице ожидаются небольшие дожди, а температура воздуха составит около трех градусов выше нуля. В результате выпавший накануне снег может растаять.

«Но затем воздух опять станет остывать: в полночь будет около нуля. Осадки вновь перейдут в твердую фазу», — заверил Тишковец.

Синоптик добавил, что 1 января показания термометров уйдут в минус.

Согласно данным Гидрометцентра, в среду, 1 января, температура опустится до минус двух градусов, а ночью — до минус четырех градусов.