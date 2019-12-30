Актер Сергей Бадюк сообщил о госпитализации в Таиланде

Российский актер Сергей Бадюк попал в больницу в Таиланде. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

По словам Бадюка, во время путешествия у него начались проблемы с камнями, однако страховая компания отказала ему в срочной операции. В ней отметили, что это хроническое заболевание, но сам актер заявил, что с подобной проблемой к врачам не обращался.

Бадюк известен по ролям кузнеца Вакулы в трилогии «Гоголь» Егора Баранова, также сыграл в фильмах «Мамы» и «Соловей-Разбойник» и сериале «Интерны».