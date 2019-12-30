СК начал проверку после падения гимнастки в цирке Владивостока

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после падения гимнастки во время выступления в цирке во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по региону.

Инцидент произошел 29 декабря. Выполняя гимнастический элемент на воздушно-гимнастическом снаряде «Кардепарель», гимнастка не удержалась упала. В результате ее здоровью был причинен тяжкий вред.

Как сообщил «РИА Новости» представитель цирка, пострадавшая является достаточно опытной артисткой из Владивостока, ей 33 года. Она — сотрудница прокатчика, который приехал в цирк Владивостока, чтобы выступить с программой. Собеседник агентства уточнил, что артистка упала с пятиметровой высоты. Он также отметил, что причиной случившегося стал человеческий фактор.

«В трюке «корд-де-парель» наверху есть страховочная петля, и она с этой петли ногу убрала, начала делать трюк и в петлю на страховку не зашла, не зацепилась», — рассказал представитель цирка.

Он отметил, что в результате пострадавшая получила внутреннее кровотечение. Из-за повреждения органа артистке сделали операцию.